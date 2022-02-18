Пекин, , 04:39 — REGNUM Объем грузовых авиаперевозок в Китае в январе восстановился почти до уровня, предшествовавшего пандемии, сообщает агентство Синьхуа.

Авиаперевозки Sean MacEntee

Объем грузов и почты, перевезенных воздушным транспортом Китая в январе, составил примерно 654 000 тонн, или 97,3% от объема, зарегистрированного за аналогичный период 2019 года, согласно данным, оглашенным на пресс-конференции Администрации гражданской авиации Китая (CAAC).

По данным администрации, степень восстановления увеличилась на 6,6 процентных пункта по сравнению с декабрем 2021 года. Объем продаж в январе увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, но снизился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные CAAC также показывают, что в прошлом месяце отрасль гражданской авиации обслужила 29,51 млн пассажирских рейсов, что на 2,2% меньше в годовом исчислении.