Пекин, , 04:37 — REGNUM Китай планирует создать предварительную «безопасную, умную, эффективную и экологичную» систему воздушной логистики к 2025 году в соответствии со специальным планом развития авиационной логистики, сообщает агентство Синьхуа.

Авиаперевозки Sean MacEntee

К тому времени затраты на воздушную логистику заметно сократятся, а услуги воздушной логистики для высокотехнологичного производства, почтовой экспресс-доставки и трансграничной электронной торговли будут постоянно улучшаться, говорится в плане, опубликованном Управлением гражданской авиации Китая.

План уделяет равное внимание грузовым и пассажирским перевозкам и поощряет компании сферы воздушной логистики расширять спектр услуг и улучшать сотрудничество с трансграничными розничными торговцами и производителями электронной коммерции, сказал сотрудник управления Лян Нань.

В последние годы Китай добился устойчивого прогресса в развитии воздушной логистики. По состоянию на конец 2020 года услуги по перевозке грузов воздушным транспортом в стране были доступны в 237 городах страны и 62 странах или регионах мира.