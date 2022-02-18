Пекин, , 04:34 — REGNUM Индекс потребительских цен Китая, основной показатель инфляции, вырос на 0,9% в годовом исчислении в январе по сравнению с ростом на 1,5% месяцем ранее, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Продуктовый рынок в Китае Russian.news.cn

Разбивка данных показала, что цены на продовольствие упали на 3,8% в годовом исчислении, что на 2,6 процентных пункта выше, чем в декабре 2021 года. Цены на свинину, основное мясо в Китае, упали на 41,6% в годовом исчислении по сравнению со снижением на 36,7% месяцем ранее.

Цены на непродовольственные товары выросли на 2% по сравнению с предыдущим годом, что ниже роста на 2,1%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Базовый индекс потребительских цен, который исключает цены на продовольствие и энергоносители, вырос на 1,2% в годовом исчислении, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.