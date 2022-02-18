Благовещенск, , 04:45 — REGNUM Подрядчик строительства школы в столице Амурской области обратился в региональный Арбитражный суд с просьбой отсрочить окончание работ. В инстанции его просьбу удовлетворили частично, подчеркнув, что здание нужно срочно — дети вынуждены учиться в адаптированных помещениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе суда.

Лера в школе Виктория Ивановская © ИА REGNUM

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Продлить сроки возведения школы АО «Строительная компания №1» просила более, чем на год. Окончить работы подрядчик намерен 31 октября 2023 года вместо августа 2022. Невозможность выполнить обязательства вовремя в компании объяснили пандемией и последовавшим за нею запретом на привлечение на работу мигрантов.

«Такое продление сроков строительства является значительным, дети занимаются в несколько смен, классы переполнены, под классы отданы даже раздевалки и все подсобные помещения, школа не может вместить всех желающих, поэтому считает, что строительство новой школы необходимо ускорить», — подчеркнули в арбитражном суде.

В суде подрядной организации разрешили закончить работы не позднее 31 мая 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области нет необходимости в привлечении мигрантов к трудовой деятельности, заявил глава региона Василий Орлов. Мигрантов не берут на работу в Приамурье уже три года из-за распространения коронавируса. Сохранить такой подход руководство региона немерено и после того, как будут открыты границы.