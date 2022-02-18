Пекин, 18 февраля, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Индекс цен производителей Китая (PPI), который измеряет затраты на товары у ворот завода, вырос на 9,1% в годовом исчислении в январе, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Этот показатель снизился по сравнению с ростом на 10,3% в годовом исчислении, зарегистрированным в декабре прошлого года. В месячном исчислении индекс потребительских цен Китая снизился на 0,2% в январе. По словам старшего статистика бюро Дуна Лицзюаня, падение цен на уголь и сталь привело к общему снижению цен на промышленную продукцию в январе.

Согласно официальным данным, индекс потребительских цен Китая вырос на 8,1% в годовом исчислении в 2021 году. Данные в среду также показали, что индекс потребительских цен Китая, основной показатель инфляции, вырос на 0,9% в годовом исчислении в январе.