Пекин, , 04:30 — REGNUM Непогашенные средства Китая в иностранной валюте в юаневом исчислении увеличились в месячном исчислении в конце января, согласно данным центрального банка страны, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Народного банка Китая, на конец января объем средств составлял почти 21,3 трлн юаней (около $3,35 трлн), что на 33,34 млрд юаней больше, чем в предыдущем месяце.

Поскольку китайский юань не является свободно конвертируемым по счету движения капитала, центральному банку приходится покупать иностранную валюту, полученную за счет положительного сальдо торгового баланса и иностранных инвестиций в страну, добавляя средства на денежный рынок. Такие фонды являются важным показателем трансграничных потоков иностранного капитала и внутренней ликвидности в юанях.

Объем валютных активов Китая на конец января составил $3,2216 трлн, что на $28,5 млрд меньше, или на 0,88%, по сравнению с концом 2021 года, свидетельствуют данные Государственного управления иностранной валюты Китая.