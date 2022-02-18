Пекин, 18 февраля, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Непогашенные средства Китая в иностранной валюте в юаневом исчислении увеличились в месячном исчислении в конце января, согласно данным центрального банка страны, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Народного банка Китая, на конец января объем средств составлял почти 21,3 трлн юаней (около $3,35 трлн), что на 33,34 млрд юаней больше, чем в предыдущем месяце.

Поскольку китайский юань не является свободно конвертируемым по счету движения капитала, центральному банку приходится покупать иностранную валюту, полученную за счет положительного сальдо торгового баланса и иностранных инвестиций в страну, добавляя средства на денежный рынок. Такие фонды являются важным показателем трансграничных потоков иностранного капитала и внутренней ликвидности в юанях.

Объем валютных активов Китая на конец января составил $3,2216 трлн, что на $28,5 млрд меньше, или на 0,88%, по сравнению с концом 2021 года, свидетельствуют данные Государственного управления иностранной валюты Китая.