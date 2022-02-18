Пекин, , 04:24 — REGNUM Объем иностранных инвестиций в материковую часть Китая, находящихся в фактическом использовании выросли на 11,6% в годовом исчислении до 102,28 млрд юаней в январе, сообщило Министерство коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

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В пересчете на доллары США приток вырос на 17,6% в годовом исчислении до $15,84 млрд. Иностранные инвестиции в сферу услуг в прошлом месяце составили 82,3 млрд юаней, увеличившись на 12,2% в годовом исчислении, в то время как приток в высокотехнологичные отрасли вырос на 26,1%, показали данные. Инвестиции из стран, участвующих в инициативе «Пояса и пути», и стран АСЕАН увеличились на 28,4% и 29,1% соответственно.

Данные появились после того, как китайские власти предупредили о тройном давлении сокращения спроса, потрясений предложения и ослабления ожиданий на фоне все более сложных внешних условий, несмотря на динамичный экономический подъем в 2021 году.

На этом фоне двузначный рост отражает устойчивую привлекательность Китая для иностранных инвестиций, отметил исследователь Китайского центра международных экономических обменов Лю Сяндун.

По словам Лю, благодаря вступлению в силу государственной политики, направленной на стабилизацию внешней торговли и инвестиций, в Китае по-прежнему будет наблюдаться значительный приток иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли промышленности и центральные и западные регионы.