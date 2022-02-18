Пекин, , 04:17 — REGNUM Китай стремится создать относительно полную современную систему лесной и травяной промышленности к 2025 году, при этом общий объем производства достигнет 9 трлн юаней (около $1,41 трлн), говорится в плане развития, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Китай также стремится утвердиться в качестве ведущей страны в международной торговле лесными и травяными продуктами, при этом ежегодный объем импорта и экспорта достигнет $195 млрд к 2025 году, согласно плану развития лесной и травяной промышленности (2021−2025), опубликованному Национальным управлением лесного хозяйства и пастбищ Китая.

В плане определены 12 ключевых подотраслей для развития в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), включая, в частности, экономическое лесоводство, деревообработку и экологический туризм. В плане также определены районы посадки лесов и травы, чтобы гарантировать, что пахотные земли или постоянные сельскохозяйственные угодья не будут заняты.

Согласно плану, Китай должен культивировать и рационально использовать лесные и травяные ресурсы, способствовать более глубокой интеграции отраслей промышленности и увеличению эффективных поставок качественной лесной и травяной продукции.