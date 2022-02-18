Манагуа , 18 февраля 2022, 04:17 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов в ходе встречи в Манагуа с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой заявил, что у стран имеется значительный потенциал расширения торгово-экономического сотрудничества.
По его словам, товарооборот между странами, составивший за последний год более $160 млн, не является пределом. И может быть кратно увеличен с обеих сторон, «над чем и будем работать в ближайшее время».
Нацеленность сторон на укрепление отношений между странами поддержал и президент Никарагуа.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства России Юрий Борисов прибудет в Гавану с рабочим визитом.
Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы правительства РФ посещает Никарагуа и Кубу