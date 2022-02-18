Манагуа , , 04:17 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов в ходе встречи в Манагуа с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой заявил, что у стран имеется значительный потенциал расширения торгово-экономического сотрудничества.

Владимир Путин и Даниэль Ортега Kremlin.ru

Юрий Борисов «Наша задача — масштабирование торгово-экономического сотрудничества. Цель нашего визита — посмотреть резервы по всем направлениям торгового, научного и гуманитарного взаимодействия».

По его словам, товарооборот между странами, составивший за последний год более $160 млн, не является пределом. И может быть кратно увеличен с обеих сторон, «над чем и будем работать в ближайшее время».

Нацеленность сторон на укрепление отношений между странами поддержал и президент Никарагуа.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства России Юрий Борисов прибудет в Гавану с рабочим визитом.

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