Москва, 18 февраля, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Препараты для защиты российских космонавтов от воздействия гипомагнетизма и невесомости, а также препараты, защищающие от воздействия радиации, будут активно применяться к 2030-му году. Об этом 18 февраля рассказал журналистам исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

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Исполнительный директор пояснил, что в невесомости несколько по-другому работает сердце и система кровообращения, из костей вымывается кальций, нарушается баланс калий-магниевых веществ и ионный обмен. Все эти проблемы планируется в будущем решать с помощью медицинских препаратов. В настоящее время, по словам Блошенко, человечество уже приблизилось к технологиям, которые могут позволить с помощью генной и клеточной инженерии изменить на короткое время свойства организма.

Блошенко уточнил, что уже сформировано техническое задание для Института медико-биологических проблем (ИМБП) и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которые ведут научную работу по разработке препаратов для космонавтов.

«Реально к горизонту 2030-х годов мы будем вовсю использовать какие-то препараты, которые будут более интенсивно готовить человека и к гипомагнетизму, и к воздействию невесомости, а также защищать его от радиации», — отметил Блошенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил запускать пилотируемые «Союзы» с европейского космодрома «Куру».