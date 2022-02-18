Владивосток, , 04:32 — REGNUM В Приморье запустили акцию «Слей контрафакт, получи сертификат». Суть в том, что человек, сообщивший достоверную информацию о месте реализации контрафактной или фальсифицированной алкогольной продукции, может получить подарочный сертификат в одной из торговых сетей-партнеров акции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Алкоголь Huntersgin.com

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Чтобы принять участие в акции нужно обратиться в колл-центр (у каждого партнёра акции будет свой колл-центр). Далее его сотрудники передают заявку в региональный минпромторг, специалисты которого в течение 15 рабочих дней должны проверить информацию, и в случае ее подтверждения заявитель получит сертификат на 3 тыс. рублей, который можно отоварить в магазинах партнера акции. Анонимность заявителей гарантируется.

При этом, сертификатом можно расплатиться за любые товары, которые есть в продаже, кроме алкогольных напитков и табачных изделий.

Акция входит в комплекс мероприятий, направленных на снижение употребления алкоголя, отравлений в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году специалистами министерства промышленности и торговли Приморья было изъято более 21,5 тыс. литров контрафакта, сотрудниками полиции — ещё почти 16 тыс. литров. Отравился 121 человек.