Пекин, , 04:13 — REGNUM Индустрия общественного питания Китая сохранила темпы роста в 2021 году, несмотря на COVID-19, при этом число зарегистрированных фирм выросло на 25,5% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

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В общей сложности в отрасли было добавлено 2,36 млн пожаров, говорится в отчете, опубликованном интернет-гигантом Meituan. В последние годы в стране стало больше сетей ресторанов, и цепная реакция подскочила с 12,8% в 2018 году до 15% в 2020 году, отмечается в отчете.

Индустрия общественного питания Китая восстановилась до уровня, близкого к предэпидемическому в 2021 году, поскольку ее общий доход вырос на 18,6% по сравнению с прошлым годом и достиг 4,69 трлн юаней (около $736 млрд), свидетельствуют официальные данные.