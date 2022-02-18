Владивосток, , 04:04 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко 17 февраля провел совещание по разработке мастер-плана Владивостока, который будет рассчитан до 2036 года с четким планом на каждые 5 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Владивосток (сс) Takuya ASADA

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Уже создана команда, включающая экспертов-градостроителей, представителей правительства региона и мэрии, Минвостокразвития, союза архитекторов России и общественности. Определен ключевой партнер — ВЭБ. РФ, который будет финансировать эту работу. Технический партнер — институт «Стрелка».

По словам Кожемяко, мастер-план Владивостока начали разрабатывать с участием японских специалистов несколько лет назад. Многие из этих наработок включили в нынешнюю стратегию.

«План включает в себя комплексное развитие территорий: обустройство набережных, развитие дорожной инфраструктуры, жилищное строительство, социальные, спортивные объекты — все, что было разработано с учетом мнения жителей и чего не хватает Владивостоку», — сказал губернатор.

В проекте мастер-плана определены основные вызовы, такие как отток населения из региона, отставание от городов-лидеров по качеству комфортной среды, баланс городской экономики, высокая нагрузка на инфраструктуру и другие. Цели, которые сейчас находятся в процессе обсуждения — это вхождение Большого Владивостока в топ-15 крупнейших агломераций России к 2035 году, включение города в список кандидатов на проведение Летних Олимпийских игр 2036 года, привлечение минимум 1 трлн рублей инвестиций, создание минимум 10 млн кв. метров нового жилья.

Особое внимание в мастер-плане уделено развитию территории острова Русский.

Проектируется вторая очередь кампуса ДВФУ — это научно-инновационный центр, объекты рекреации: аквапарк, зоны отдыха, спортивные объекты.

«В целом остров Русский можно назвать катализатором туристического потенциала Приморья», — заявил Кожемяко и добавил, что строительство первого этапа ВКАД с мостом на острова Елены и Русский входит в краткосрочную перспективу мастер-плана Владивостока.

Говоря о комплексных планах развития других территорий Приморского края, Олег Кожемяко рассказал, что в настоящее время начались предварительные проработки мастер-планов по Уссурийску, Большому Камню, Арсеньеву, Артему. Последний в перспективе войдет в одну агломерацию с Владивостоком.

Как сообщало ИА REGNUM, половина крупных городов на Дальнем Востоке могут не выполнить поручение главы РФ Владимира Путина о представлении на Восточном экономическом форуме-2022 мастер-планов своего развития, заявил 16 февраля полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам заседания совета губернаторов.