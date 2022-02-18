Иерусалим, , 04:01 — REGNUM Израильские военные перехватили и сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный ливанским движением «Хезболла», который пытался вторгнуться в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе армии еврейского государства.

Беспилотник Israel Defense Forces

В сообщении отмечается, что израильские вооруженные силы продолжат принимать все меры для защиты суверенитета своей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля глава «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что специалисты движения, которым помогают «эксперты из Ирана», начали разрабатывать новые ракеты и беспилотники для борьбы с израильскими военными.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер «Хезболлы» рассказал о ракетном арсенале