Иерусалим, 18 февраля, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Израильские военные перехватили и сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный ливанским движением «Хезболла», который пытался вторгнуться в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе армии еврейского государства.

Israel Defense Forces Беспилотник

В сообщении отмечается, что израильские вооруженные силы продолжат принимать все меры для защиты суверенитета своей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля глава «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что специалисты движения, которым помогают «эксперты из Ирана», начали разрабатывать новые ракеты и беспилотники для борьбы с израильскими военными.