Североморск, Мурманская область, , 03:54 — REGNUM В масштабных учениях по обороне Кольского полуострова, пунктов базирования флота и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз приняли участие три авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) ВМФ России. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Фронтовой бомбардировщик Су-24М Alexander Mishin

В ходе учений, которые проводились во взаимодействии с корабельными силами флота, действующими в акватории Баренцева моря, отрабатывались совместные действия при обнаружении в морском районе корабельной группировки условного противника. А также при участии дислоцированных на территории Кольского полуострова зенитно-ракетных и радиотехнических подразделений ПВО отражался массированный ракетно-авиационный удар, нанесённый условным противником.

пресс-служба СФ «Лётчики отработали действия по преодолению рубежей противовоздушной обороны отряда кораблей условного противника. Бомбардировщики Су-24 и истребители Су-33 и МиГ-29 армии ВВС и ПВО Северного флота тренировались в нанесении бомбового удара по морским целям и отрабатывали взаимодействие с экипажами тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» при выполнении задач по отражению атак средств воздушного нападения условного противника».

На данном этапе учений истребители и штурмовики, совершившие более двадцати самолётовылетов с трёх аэродромов Кольского полуострова, выступили в роли воздушных целей, которые должны были быть условно «уничтожены» огнём зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Северного флота, действующие в Баренцевом море в рамках масштабных учений, провели поиск и условное уничтожение подводной лодки противника.

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