Лондон, 18 февраля, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Власти Великобритании готовятся к буре «Юнис», которая может стать самой сильной за прошедшие 30 лет. Ожидается, что ураган достигнет британскую территорию 18 февраля, сообщает газета The Daily Telegraph.

Publicdomainpictures.net Буря надвигается

Метеорологи считают, что на юго-западе и на южном побережье Соединенного Королевства скорость ветра может превысило 140 км/ч. Там власти готовятся к тому, что буря нанесет крупный ущерб гражданской инфраструктуре. В частности, ожидается, что ураган вызовет перебои в подаче электроэнергии и работе общественного транспорта. Местным жителям уже порекомендовали без надобности не покидать свои жилища.

По всей территории Англии уже объявлен оранжевый уровень опасности. В Великобритании привели в режим повышенной готовности вооруженные силы на случай, если понадобиться помощь населению при ликвидации последствий стихийных бедствий.