Великобритании предрекли сильнейшую за 30 лет бурю
Лондон, 18 февраля, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Власти Великобритании готовятся к буре «Юнис», которая может стать самой сильной за прошедшие 30 лет. Ожидается, что ураган достигнет британскую территорию 18 февраля, сообщает газета The Daily Telegraph.
Метеорологи считают, что на юго-западе и на южном побережье Соединенного Королевства скорость ветра может превысило 140 км/ч. Там власти готовятся к тому, что буря нанесет крупный ущерб гражданской инфраструктуре. В частности, ожидается, что ураган вызовет перебои в подаче электроэнергии и работе общественного транспорта. Местным жителям уже порекомендовали без надобности не покидать свои жилища.
По всей территории Англии уже объявлен оранжевый уровень опасности. В Великобритании привели в режим повышенной готовности вооруженные силы на случай, если понадобиться помощь населению при ликвидации последствий стихийных бедствий.