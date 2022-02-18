Артур Савин, 18 февраля 2022, 08:04 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что в отношении преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции в Российской Федерации криминальный бизнес, должны быть выработаны «самые жёсткие меры», стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 18 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Мигранты
Мигранты
Иван Шилов © ИА REGNUM

"Отлично! Только так нужно с ними! Холодно и жёстко! А то совсем нюх потеряли. Приезжают в чужую страну и еще нарушают наши законы! Таким тут не место!» — уверена Ирина Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что борьба с криминалом — это правильно, но не стоит забывать, что в стране уже находится огромное количество гостей из ближнего зарубежья, чьё пребывание здесь слабо соотносится с российским законодательством.

«Только массовые депортации нелегалов помогут. Плюс посадка тех, кто спонсирует нелегальную миграцию. Без этих двух вещей кардинальных изменений в стране не добиться», — считает Олег Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что те работодатели, которые были пойманы на использовании нелегальных мигрантов, должны не просто отделываться штрафом, а нести всю ответственность по депортацию своего «рабочего» на его Родину, а также заплатить государству за экономические потери от нелегального труда.

«Вместе с нелегалами, нужно отправлять и работодателей, которые их берут на работу, а также чиновников и силовиков, которые крышуют всё это криминальное дело», — поделился своим мнением Сергей Д.

«Надо вообще запретить всем мигрантам работать и всех их выслать. Потом приглашать под ответственность пригласителей. Если мигрант накосячил, то и работодатель будет нести ответственность — как административную, так и юридическую. А если выгоняет с работы мигранта, то депортировать тогда гостя домой, причём незамедлительно, но за счёт работодателя. Желающих приглашать будет меньше, а сами мигранты будут более ответственно подходить к работе в нашей стране», — поделился советом Сергей Г.

Проверка бригады трудовых мигрантов
Проверка бригады трудовых мигрантов
40.мвд.рф

Часть людей убеждена, что сколько этих нелегальных мигрантов не отправляй обратно, они всё равно умудряются обойти рамки российского законодательства и остаться в стране.

«Высылки не помогут. Работал у нас дворник — узбек, не помню как звали. Потом его типа миграционка домой выпроводила. Через месяц встречаю его в соседнем дворе и зовут его уже по-другому. Так что эта система гнилая, одни слова», — написал Андрей М.

Ряд пользователей указывает на то, что только точечные удары по криминальным пунктам принятия основных решений в вопросе нелегальной миграции позволит России избавиться от этого тяжёлого бремени.

«Надо срочно наводить порядок с мигрантами. А то их так уже много здесь, да и приезжают они зачастую лишь для того, чтобы совершать преступления. Они уверены, что их отмажут. Они сюда попадают и сразу оказываются под крышей своих ОПГ, которые, в свою очередь, крышуются местными представителями власти», — указывает Владимир Н.

«Пока власти не наведут порядок и не разберутся с продажными чиновниками и силовиками, которые, собственно, и организуют все эти потоки нелегальных мигрантов, не будет никаких изменений. Получится, как с комитетом по борьбе с коррупцией, сотрудники которого оказываются замешаны в коррупции чуть ли не чаще, чем те, за кем они следят», — пишет Сергей С.

Трудовые мигранты
Трудовые мигранты
Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Напомним, 17 февраля президент России Владимир Путин завил на расширенном заседании коллегии МВД России о том, что в отношении преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции в Российской Федерации криминальный бизнес, должны быть выработаны «самые жёсткие меры».