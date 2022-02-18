Анадырь, , 03:45 — REGNUM В Чукотском автономном округе по программе «Дальневосточный гектар» зарегистрировано право собственности на четыре земельных участка в Анадырском районе и городском округе Эгвекинот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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С начала реализации программы поступило 1074 заявления на получение земли, заключено 909 договоров безвозмездного пользования, из них с заявителями, зарегистрированными за пределами Чукотки — 37.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев выступил с инициативой внести изменения в закон о бесплатном выделении гектаров на Дальнем Востоке и в Арктике. Он потребовал ещё до вступления поправок в силу прекратить «безобразие» с земельными участками на местах.