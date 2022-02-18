Батуми, Грузия, 18 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В крайне нервной обстановке прошла заранее незапланированная встреча жителей пятиэтажного аварийного дома с мэром Батуми Арчилом Чиковани, сообщает 17 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Donland.ru Аварийный дом

Жители аварийного дома, расположенного на улице Маяковского, для встречи с мэром отправились в публичную библиотеку, в которой батумский градоначальник как раз сегодня проводил плановое мероприятие. Жители заявили, что в доме невозможно жить, и потребовали объяснений от мэра, но ответов получить не смогли. Но Чиковани только сказал им, что ответственность лежит на инвесторе, которому уже были перечислены деньги из городского бюджета. За этим словами мэра последовало крайнее недовольство жителей. «Возьми свою жену и ребенка и переночуй здесь!», — в резкой форме обратился к мэру Батуми один из жителей аварийного дома.

Здание уже много лет находится в аварийном состоянии, и на этот счет есть заключение экспертов. Семь лет назад мэрия Батуми привлекла инвестора, который отвечал за строительство нового корпуса и переселение жителей. За это ему было перечислено 400 000 лари ($ 133 000), но вот уже два года жители аварийного дома не могут связаться с инвестором. Несколько дней назад происшедшее на территории Грузии землетрясение нанесло дому еще больший ущерб, из-за чего гражданам приходится находиться в опасных для жизни условиях. Инвестором, которому были перечислены деньги из городского бюджета, является компания «Реалмшени». За ней стоит бывший высокопоставленный чиновник службы безопасности Аджарии Эмзар (Буба) Болквадзе. Он до сих пор занимает высокий пост в полиции.