Петропавловск-Камчатский, , 03:29 — REGNUM На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Петропавловска-Камчатского, которая подозревается в хищении денежных средств с банковского счета своего несовершеннолетнего сына, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля в краевом СУ СКР.

Банковская карта Visa

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Женщина была ранее судима и лишена родительских прав в отношении своего 17-летнего сына. Это не помешало ей с помощью мобильного приложения похитить со счета сына 28 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам доследственной проверки в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по статье о покушении на похищение заведомо несовершеннолетнего.