На Камчатке мать обокрала сына
Петропавловск-Камчатский, 18 февраля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Петропавловска-Камчатского, которая подозревается в хищении денежных средств с банковского счета своего несовершеннолетнего сына, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля в краевом СУ СКР.
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Женщина была ранее судима и лишена родительских прав в отношении своего 17-летнего сына. Это не помешало ей с помощью мобильного приложения похитить со счета сына 28 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам доследственной проверки в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по статье о покушении на похищение заведомо несовершеннолетнего.