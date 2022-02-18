Москва, , 03:29 — REGNUM Арбитраж Москвы ввёл в отношении бывшего заместителя председателя Центробанка России Константина Корищенко процедуру реализации имущества. Банкротом фигуранта объявили по инициативе кредитора — Алексея Харченко. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

В карточке дела 17 февраля 2022 года появилась запись судьи Усачева — «решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества». Сам вердикт для ознакомления пока не доступен. Известно, что финансового управляюoего планировалось выбрать из числа участников ассоциации «МСОПАУ».

В июне 2021 года в отношении должника ввели первый этап — реструктуризацию долгов. Основанием для производства дела стала задолженность по договору займа от 2019 года: 1,5 млн рублей основного долга, более 235 тыс. рублей процентов и 3,1 млн рублей пени. Финансовым управляющим тогда утвердили Адама Лепиева.

Напомним, летом 2021 года стало известно о задержании Корищенко, который на тот момент был завкафедрой в РАНХиГС. Дело, фигурантом по которому он стал, было связано с растратой свыше 1,4 млрд рублей в «Инвестбанке». Корищенко за некоторое время до отзыва лицензии этого банка был в числе его руководителей.