Амстердам, 18 февраля, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес официальные извинения Индонезии за насилие, причиненное жителям страны в ходе индонезийской войны за независимость в 1945—1949 годы. Об этом глава нидерландского правительства заявил в официальном обращении.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

«Я приношу глубокие извинения народу Индонезии за систематическое насилие за все эти годы», — заявил он.

Ранее в Нидерландах опубликовали результаты пятилетнего исследования по войне за независимость Индонезии, которая на тот момент была нидерландской колонией. Ученые пришли к выводу, что колониальные войска применяли насилие к политикам и сторонникам независимости Индонезии. Ранее власти Нидерландов утверждали, что насилие якобы было оправдано исключительными ситуациями, возникавшими во время войны.