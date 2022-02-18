Вашингтон, 18 февраля, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Законопроект о продолжении временного финансирования правительства США до 11 марта был одобрен в Сенате 17 февраля. Ход голосования в верхней палате американского Конгресса транслировал телеканал C-Span.

Beforeitsnews.com Сенат США

Поддержали решение, позволяющее избежать приостановки функционирования многих федеральных структур, 65 сенаторов, против законопроекта проголосовали 27 законодателей. Документ, который ранее был одобрен палатой представителей, в ближайшее время должен подписать президент США Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 3 декабря подписал закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 18 февраля 2022 года.