Штат Огайо, США, 18 февраля, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден заявил о необходимости прервать поездку в американский штат Огайо и вернуться в Вашингтон, объяснив, что причиной такого решения стали «небольшие вещи, происходящие в Европе». Соответствующее заявление американский лидер сделал 17 февраля в ходе выступления в поддержку своих инфраструктурных инициатив в городе Лорэйн, штата Огайо.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как пояснил президент США, причина, по которой он уезжает прямо сейчас — якобы, в надвигающейся на Вашингтон непогоде, а также в «небольшой вещи», которая прямо сейчас происходит в Европе. По словам Байдена, ему об этом доложили помощники.

Заявление главы Белого дома вызвало смех у всех собравшихся.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящем визите президента США Байдена в американский штат Огайо, где он предполагал обрадовать граждан выделением $1 млрд на очистку и восстановление экологически пострадавших районов в регионе Великих озер.