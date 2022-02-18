Красноярск, , 03:16 — REGNUM Банкротный иск через арбитраж Красноярского края получила птицефабрика из села Бархатово, обеспечивающая работой порядка 350 человек. Иск к ОАО «Птицефабрика Бархатовская» суд пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иск к птицефабрике

Заявление от ООО «Агропартнёр» подано 17 февраля 2022 года. В качестве обоснования называется долг в размере 3 458 697,82 рубля.

В августе 2021 года это же ООО частично выиграло у птицефабрики иск о взыскании долга за поставленный товар и пени за просрочку оплаты товара. В январе 2022 года решение устоялось в вышестоящей инстанции.

В едином госреестре юридических лиц птицефабрика зарегистрирована в январе 2006 года. Директор — Андрей Бахтин. По открытым данным, компания была поставщиком 135 госконтрактов на общую сумму более 17 млн рублей.

С сайта предприятия известно, что оно ведёт свою историю с 1969 года — с создания государственного совхоза. Приватизированы активы были в 2005 году.

На декабрь 2021 года единственным акционером ОАО числится агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края.