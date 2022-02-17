Берлин, 18 февраля, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Новая группа немецких военнослужащих прибыла в литовский город Рукла для «укрепления» восточного фланга НАТО. Об этом бундесвер (вооруженные силы Германии) сообщил 17 февраля на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Дополнительные силы были встречены командующим контингентом войск, подполковником Даниэлем Андре. Первая группа, состоявшая из 70 военнослужащих бундесвера, прибыла в Литву 14 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля на авиабазе «Михаил Когэлничану», расположенной на юго-востоке Румынии, приземлились три самолета военно-воздушных сил Германии Eurofighter Typhoon. Они будут патрулировать восточные границы НАТО и румынскую акваторию Черного моря.