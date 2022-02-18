Петрозаводск, , 02:50 — REGNUM В городе Костомукше (Карелия) планируют построить дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов. Объект, для которого подрядчика выберут 20 марта 2022 года, рассчитан на 200 мест. Тендер стартует с цены 1 540 432 557,96 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта госзакупок.

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Заказчиком в контракте выступит казённое учреждение «Управление капитального строительства Республики Карелия», а средства на оплату выделят из республиканского и федерального бюджетов.

Все работы, предусмотренные контрактом, должны быть выполнены не позднее 30 ноября 2024 года.

Под строительство определен земельный участок в районе профилактория «Горняк». По данным публичной кадастровой карты, площадь надела — 35 232 кв. м, а разрешенное использование — объекты социального обслуживания. Кадастровая стоимость земли — 3 623 405,84 рубля.

Напомним, ранее также стало известно, что в Калужской области дом престарелых может получить новое здание.