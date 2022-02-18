Москва, , 02:39 — REGNUM Супертёплая погода с температурой воздуха на 10−11 градусов выше климатической нормы, ожидается в центре Европейской России. Об этом 17 февраля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Переменчивая погода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Специалист отметил, что температура воздуха в Центре Европейской части России достигнет днём +3…+5 градусов, однако ощущаться это тепло не будет совершенно. Из-за сильного порывистого ветра, низких облаков и осадков в виде мокрого снега и дождя, будет казаться, что на улице ниже нуля.

Ветер ожидается сильный, до 22 м /сек, а дождь начнётся во второй половине дня. Из-за осадков и ветра тепло ощущаться не будет, а будет казаться, что на улице −2…−3 градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Вильфанда, в конце текущей рабочей недели погода в европейской части России будет определять климатический ход на 50 дней.

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