Хьюстон, США, , 02:35 — REGNUM Легкий самолет разбился в аэропорту «Хукс» недалеко от американского Хьюстона (штат Техас), завил шериф округа Харрис Эд Гонсалес на своей странице в Twitter.

Самолет (сс) Maklay62

По его данным, на борту воздушного судна на момент происшествия находился только пилот. Он получил различные травмы, однако, по словам Гонсалеса, находится в стабильном состоянии. Сам самолет получил серьезные повреждения. В настоящее время полиция выясняет причины авиапроисшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля легкий самолет разбился у города Кашмер в Иране. В результате происшествия погибли пилот и техник воздушного судна. Причина крушения самолета не называлась.