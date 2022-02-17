Амстердам, 18 февраля, 2022, 02:32 — ИА Регнум. В общей сложности 167 рейсов, которые планировалось выполнить 18 февраля, были отменены нидерландской авиакомпанией KLM из-за сильного ветра, ожидающегося в Нидерландах. Об этом организация сообщила на своем сайте.

Артур Партон. Затишье перед бурей. 1874

В сообщении также отмечается, что непогода может вызвать задержки других рейсов. Кроме того, о возможных задержках и отмене поездов предупредили нидерландские железнодорожные компании. Они призвали граждан воздержаться от несрочных поездок. Власти Нидерландов объявили в стране «оранжевый» уровень погодной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля на север Германии обрушился сильный ураган «Иления», который привел к многочисленным происшествиям и гибели двоих человек.