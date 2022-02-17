Гватемала, 18 февраля, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Конференция епископов Гватемалы 17 февраля выразила обеспокоенность в связи с откладыванием выборов судей и потребовала, чтобы назначение генерального прокурора было прозрачным, поскольку существуют «сомнения и подозрения» в отношении того, как в Гватемале осуществляется правосудие.

Rkc.zp.ua Епископ Ян Собило

Как сообщает гватемальское новостное агентство Prensa Libre, епископы отметили, что уже два года состав судов в стране почти не обновляется. Особое беспокойство иерархов вызывает «безудержная коррупция» в государстве.

«Мы видим потребности наших приходов и солидарны с теми, кто больше всего пострадал от последствий пандемии и других бед, которые нас обуревают. Нас ранит социальное неравенство, плохое распределение ресурсов и безудержная коррупция», — говорится в заявлении Конференции.

Епископы также заявляют, что «необходимо срочно честными методами ускорить выборы мировых судей и генерального прокурора и уложиться в сроки их назначения».

Один из кардиналов Альваро Рамаццини заявил: «Основываясь на некотором опыте, из-за которого я убедился, что диалог невозможен, я решил разорвать все отношения с президентом, однако я делаю это в личном качестве, на институциональном уровне всегда есть возможность искать общее благо».

Виктор Уго Пальма, епископ Эскуинтлы, заявил, что в его родном регионе в судебную систему проникли пособники наркоторговцев.