Дамаск, 18 февраля, 2022, 02:02 — ИА Регнум. По меньшей мере двое сирийских военнослужащих погибли в результате падения армейского вертолета в Сирии, 17 февраля сообщило агентство SANA.

Juhasz Imre Вертолет

Еще двое военных пострадали. Ранее сообщалось, что в рамках происшествия травмы получили четверо человек. Инцидент произошел, когда экипаж выполнял тренировочный полет над прибрежной территорией.

Пилоты обнаружили техническую неисправность и приняли решение экстренно сесть в труднодоступной горной местности, но боевая машина потерпела крушение.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в американском штате Пенсильвания разбился вертолет экстренной медицинской помощи. В результате инцидента пострадали четверо человек.