Вашингтон, 18 февраля, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Представители Соединенных Штатов и Саудовской Аравии обсудили вопросы стабилизации рынка в случае якобы вероятного обострения ситуации на Украине. Об этом заявила представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн в официальном обращении.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По ее словам, переговоры проводили координатор ведомства по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и старший советник американского Госдепа Эймос Хокстин. Они обсуждали с представителями Эр-Рияда способы реагирования на экономическую ситуацию, которая может возникнуть из-за якобы вторжения России на Украину.

Ранее США вели переговоры со странами Ближнего Востока по альтернативным поставкам энергоносителей в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Тем не менее детали этих переговоров не предоставлялись.