Канберра, , 02:37 — REGNUM Австралийско-кубинское общество дружбы 17 февраля продолжило свое символическое путешествие в знак солидарности с Кубой. Члены общества поставили перед собой задачу преодолеть расстояние в 14 886 километров между Канберрой и Гаваной за семь недель. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

Пляж. Австралия (сс) sandid

17 февраля караван прибыл в австралийский город Наджи Бич, где они встретились со сторонниками прекращения экономической, финансовой и торговой блокады Кубы США.

1 января общество австралийско-кубинской дружбы объявило о своем решении любыми средствами преодолеть расстояние между Канберрой и Гаваной за 7 недель в знак солидарности с кубинским народом, пострадавшим от произвола.

Блокада Кубы США регулярно осуждается Генеральной Ассамблеей ООН.

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