Оттава, 18 февраля 2022, 02:35 — REGNUM Канадская сеть солидарности с Кубой 17 февраля провела виртуальную акцию протеста против экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, которую Соединенные Штаты реализуют уже 60 лет. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.
Протестующие требуют от Белого дома исключения Кубы из списка стран, поддерживающих терроризм. В акции принял участие кубинский активист, проживающий в США, Карлос Ласо, координатор проекта солидарности Пуэнтес де Амор.
Подобные акции 17 февраля проводятся в этой стране ежегодно с 2015 года, в частности, в городах Ванкувер, Монреаль и Оттава. Организаторы распространяют одежду с принтами #Cubavs Bloqueo, #UnBlockCuba, #EliminaElBloqueo.
Блокада Кубы длится уже не одно десятилетие, однако она особенно усилилась в период правления президента США Дональда Трампа (2017−2021), который принял 243 дополнительные меры против Кубы.
Читайте ранее в этом сюжете: Всемирная федерация профсоюзов выступила против блокады Кубы США