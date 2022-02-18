Оттава, , 02:35 — REGNUM Канадская сеть солидарности с Кубой 17 февраля провела виртуальную акцию протеста против экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, которую Соединенные Штаты реализуют уже 60 лет. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

Блокада Fastpic.ru

Протестующие требуют от Белого дома исключения Кубы из списка стран, поддерживающих терроризм. В акции принял участие кубинский активист, проживающий в США, Карлос Ласо, координатор проекта солидарности Пуэнтес де Амор.

Подобные акции 17 февраля проводятся в этой стране ежегодно с 2015 года, в частности, в городах Ванкувер, Монреаль и Оттава. Организаторы распространяют одежду с принтами #Cubavs Bloqueo, #UnBlockCuba, #EliminaElBloqueo.

Блокада Кубы длится уже не одно десятилетие, однако она особенно усилилась в период правления президента США Дональда Трампа (2017−2021), который принял 243 дополнительные меры против Кубы.

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