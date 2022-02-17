Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений закрыли в Санкт-Петербурге в связи с повышением уровня воды в Неве до критических отметок. Об этом 17 февраля сообщается на сайте КЗС.

Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Поднятие затвора

Закрытие затворов началось в 20:17 мск. По состоянию на 20:20 мск фарватер был полностью перекрыт, все затворы судо‑ и водопропускных сооружений переведены в положение «закрыто». По прогнозу ожидается подъём уровня воды до 170 см, при скорости ветра до 20 м/сек.

Пиковые значения подъёма воды ожидаются с финской стороны дамбы в 08:00 — 11:00 мск 18 февраля. КЗС в целях предотвращения угрозы наводнения будет закрыт не менее 18−20 часов.

Также ожидается, что на поверхности залива и рек начнёт ломаться лёд, поэтому спасатели предупредили об опасности прогулок по льду и зимней рыбалки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запланированном закрытии дамбы в Санкт-Петербурге в связи с угрозой наводнения из-за сильного подъёма воды в Неве.