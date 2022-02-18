Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Неполадки в работе сервиса видеоконференций Zoom зафиксированы пользователями из США 17 февраля. Об этом сообщает сайт Downdetector, который специализируется на контроле за популярными интернет-ресурсами.

Интернет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Большинство жалоб (76%) касалось проблем с подключением к серверу. Еще 17% обратившихся столкнулись с трудностями при попытке начать видеозвонок, а 7% — пожаловались на плохое качество видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в ряде стран мира произошел сбой в работе социальной сети Twitter.

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