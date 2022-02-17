Гавана, 18 февраля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Всемирная федерация профсоюзов 17 февраля объявила поддержке медиамарафона, организованного каналом «Европа для Кубы» с целью осудить блокаду Кубы, которую Соединенные Штаты проводят более 60 лет. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

Куба США

В Федерации подчеркнули, что профсоюзная семья с самого начала осудила преступную блокаду Кубы и продолжает требовать ее полной отмены. Попытки дестабилизации острова там назвали «империалистическими провокациями». Федерация представляет 105 миллионов рабочих по всему миру.

Медиамарафон запланирован на 2 и 3 апреля — предполагается, что в эти даты соцсети, радио и телевидение будут 24 часа подряд непрерывно требовать отмены американской блокады. Инициатива о его проведении была выдвинута 23 января каналом «Европа для Кубы».