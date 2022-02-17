Гавана, 18 февраля, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Президент Международной ассоциации барменов Джорджио Фадда 17 февраля объявил о намерении посетить Кубу, чтобы обсудить с местными коллегами чемпионат по коктейлям 2022 года.

Цитата из к/ф «Остров сокровищ». реж.Давид Черкасский. 1988. Россия Доктор

Новость была опубликована Кубинской ассоциацией барменов, где напомнили, что чемпионат мира по коктейлям в 2022 году состоится в ноябре на западном кубинском курорте Варадеро.

Исполнительный секретарь Кубинской ассоциации барменов Лисбет Элиас добавила, что Фадда прибудет на этот остров 18 февраля в сопровождении вице-президента по связям с общественностью и коммуникациям Международной ассоциации барменов. Оба руководителя прибудут в Варадеро, чтобы проверить ход подготовки к соревнованиям, запланированным на конец этого года.

Фадда и Элиас подпишут контракт на чемпионат мира по коктейлям с местной организацией барменов, на следующий день они посетят несколько знаковых баров города, а 20 февраля примут участие в 23-м Национальном конкурсе коктейлей, который пройдет ночью в отеле Nacional de Cuba.

В понедельник, 21 февраля, они посетят Международный отель Варадеро, штаб-квартиру чемпионата мира, а также местный спа-центр, встретятся с властями Кубы, а также оценят бары и другие объекты отеля.

Согласно намеченной программе, поездка Фадды по Кубе завершится 22 февраля в Гаване.

Кубинская ассоциация барменов появилась в 1924 году и насчитывает 1800 членов по всей стране, которые участвуют в международных соревнованиях. Эта профессиональная организация тесно связана с ромом Havana Club, самым знаменитым местным спиртным напитком.