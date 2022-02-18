Тбилиси, , 01:38 — REGNUM Российскому оппозиционеру Андрею Давыдову грузинские власти не позволили въехать на территорию Грузии, сообщает 17 февраля грузинский телеканал «Формула».

Стоп thecrazyfilmgirl

Давыдов заявил, что ему запретили въезд в Грузию без объяснения причин.15 февраля он опубликовал в Твиттере фотографию, на которой запечатлено решение vинистерства внутренних дел Грузии «отказать во въезде в Грузию». Давыдов говорит, что он не нарушал никаких законов и считает, что отказ грузинских властей — это политическое решение. Кроме того, российская оппозиция предполагает, что Россия представила грузинской стороне список граждан, чье пребывание в Грузии нежелательно.

Это не первый случай, когда российских оппозиционеров не пустили в Грузию. 4 февраля Игорь Ефримов заявил, что его не пропустили на территорию закавказской республики. По его словам, грузинские пограничники не назвали конкретной причины отказа и повернули его обратно без объяснения причин. 31 января лидера российской оппозиции Дмитрия Гудкова также не пустили в страну. Тогда он сказал, что прибыл в Тбилиси по официальному приглашению с Украины и собирался провести встречи с активистами и дипломатами, но его отправили обратно в Киев без объяснения причин. Следует отметить, что в августе прошлого года в Грузию не пустили союзницу Алексея Навального, российского оппозиционного политика Любовь Соболь.