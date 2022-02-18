Москва, , 01:29 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра объявлен в Москве и Московской области, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Непогода в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В российской столице предупреждение будет действовать до 10:00 18 февраля, а в Подмосковье — до 11:00. Порывы ветра в регионе достигнут 15−20 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в течение суток может выпасть примерно 20% месячной нормы осадков в виде дождя и мокрого снега.

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