Москва, 18 февраля, 2022, 01:29 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра объявлен в Москве и Московской области, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Непогода в Москве

В российской столице предупреждение будет действовать до 10:00 18 февраля, а в Подмосковье — до 11:00. Порывы ветра в регионе достигнут 15−20 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в течение суток может выпасть примерно 20% месячной нормы осадков в виде дождя и мокрого снега.