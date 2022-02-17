Любляна, 18 февраля, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Словения предоставит для ВСУ Украины различное оборудование двойного назначения, передача летального вооружения не планируется. Об этом со ссылкой на министра обороны республики Матея Тонина 17 февраля сообщает Словенское агентство печати .

Mil.gov.ua ВСУ обстреливают населенные пункты Донбасса

Матей Тонин «Словения в настоящее время не планирует предоставлять летальное вооружение Украине, но мы отправим оборудование двойного назначения».

По его словам, данное решение принималось в ответ на запрос Украины, в котором не было просьбы о поставке летального вооружения. В числе передаваемого Украине оборудования — палатки с подогревом и полевые кухни.

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Как сообщало ИА REGNUM, обстрелу со стороны ВСУ подверглись 17 февраля несколько населённых пунктов ЛНР.

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