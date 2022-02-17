Словения направит на Украину палатки и полевые кухни
Любляна, 18 февраля, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Словения предоставит для ВСУ Украины различное оборудование двойного назначения, передача летального вооружения не планируется. Об этом со ссылкой на министра обороны республики Матея Тонина 17 февраля сообщает Словенское агентство печати .
По его словам, данное решение принималось в ответ на запрос Украины, в котором не было просьбы о поставке летального вооружения. В числе передаваемого Украине оборудования — палатки с подогревом и полевые кухни.
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Как сообщало ИА REGNUM, обстрелу со стороны ВСУ подверглись 17 февраля несколько населённых пунктов ЛНР.
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