Москва, 18 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. На ВДНХ подготовили тематические экскурсии ко Дню гида. Об этом 18 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Мероприятие отмечают 21 февраля. В рамках подготовленной программы гостей ВДНХ приглашают посетить основные музейные площадки выставки, побывать в центре славянской письменности «Слово», в «Москвариуме», а также узнать интересные факты об архитектурных шедеврах. На экскурсии нужно регистрироваться заранее.

«Экскурсии рассчитаны как на взрослых, так и на детей. Например, в центре «Слово» можно будет побывать в воссозданной первой русской типографии, а в павильоне «Рабочий и колхозница» расскажут о развитии науки в советские времена и покажут оборудование, которое тогда использовали ученые», — сказала Сергунина.