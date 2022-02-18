18 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили украинскую спортсменку, которую уличили в приёме допинга на Олимпиаде в Пекине.

Елизавета Коробова, , 08:02 — REGNUM Информация, согласно которой Международное агентство тестирования (ITA) посодействовало временному отстранению украинской лыжницы Валентины Каминской после того, как в её допинг-пробе были обнаружены запрещённые на Олимпиаде вещества, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 18 февраля в социальной сети Facebook.

Врата WADA Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«И все результаты у этой спортсменки не выше 70-го места. А это всё потому, что женщинам нужно с осторожностью принимать анаболики перед гонкой. Есть риск всё время наступать лыжей себе на яйца», — издевается Girolamo S.

Многие пользователи принялись шутить над ситуацией, в которой оказалась украинская сборная, спортсменка которой умудрилась попасться на допинге, при этом не добившись сколько-нибудь существенных результатов.

«То есть можно смело утверждать, что допинг слишком переоценён по своему влиянию на спортивные достижения», — шутит Irine I.

«Это же сколько ей допинга потребовалось вколоть, чтобы даже предвзятые олимпийские чиновники не сумели выдержать такого дерзости?» — удивляется Мария Н.

Некоторые комментаторы призвали не уподобляться злопыхателям России, которые не упускают возможности уколоть наших спортсменов даже за то, в чём он не виноваты.

«Фу, какие тут злые. Можно подумать, что украинцы подсыпают допинг российским спортсменам. Это спорт, и допинг всегда присутствовал в нём, не имея отношения к национальности», — написал Александр А.

Украинская лыжница Валентина Каминская (сс) Granada

«Давайте не будем злорадствовать! Тем более сами постоянно сталкиваемся с тем, что осуждают членов нашей сборной!» — пишет Lyubov R.

Часть людей удивляется абсолютному спокойствию мировой общественности и спортивных регуляторов по поводу того, что кто-то ещё, кроме России, был пойман на допинге.

«Украинская спортсменка съела допинг — с каждой страной такое бывает, не обобщайте. Российская фигуристка Валиева ничего не потребляет и просто показывает высокие результаты — запретить, отменить, расстрелять, растерзать! У нас теперь так выглядит справедливость по мнению западного общества», — написал Александр М.

«И почему весь мир не истерит по этому поводу? Странно. Просто она не Валиева, не нужна никому», — отмечает Светлана Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Россию гнобят целенаправленно, а такие страны, как Украина, особо никого не интересуют, поэтому украинская национальная сборная не понесёт серьёзных потерь в результате этого скандала.

«Да уж. И при этом МОК и WADA гнобят Валиеву, которая вообще допинг не принимала. Все равны? Ага, конечно. Не равны! И почему флага не лишают Украину? Ведь в судебном порядке спортсмены России доказывают невиновность в принятии допинга, хотя флага их лишили и не торопятся возвращать», — указала Наталья М.

Российская фигуристка Камила Валиева (сс) Luu

«Дайте угадаю. Украинскую сборную флага лишать не станут. Это всё потому, что у них паспорта другие. Были бы российские, уже бы заживо съели», — считает Николай П.

Напомним, 16 февраля на сайте ITA была опубликована информация, согласно которой в отношении украинской лыжницы Валентины Каминской было применено временное отстранение из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Отмечается, что в допинг-пробе, взятой у 34-летней спортсменки 10 февраля 2022 года на зимних Олимпийских играх в Пекине, были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт).