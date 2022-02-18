Москва, , 09:20 — REGNUM Москва стала первым российским городом, который вошел в число участников Глобального совета по устойчивому туризму (Global Sustainable Tourism Council — GSTC). Об этом 18 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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GSTC разрабатывает критерии устойчивости для туристического рынка, которые включают в себя социально-экономические, культурные и экологические аспекты. Также совет аккредитует организации, занимающихся сертификацией туристических направлений, отелей и туроператоров по утвержденным критериям устойчивости. Помимо российской столицы, в организацию входят Берлин, Сингапур, Ванкувер, Афины, Валенсия и ряд других городов.

«Членство столицы в этой международной организации простимулирует представителей отрасли активнее внедрять принципы устойчивого туризма. Для Москвы как современного мегаполиса важно придерживаться устойчивого развития во всех ключевых сферах, в том числе туристической. До пандемии ее роль в экономике города ежегодно росла. В 2019-м туриндустрия принесла в бюджетную систему Москвы 147 миллиардов рублей. Сейчас в ней и смежных отраслях трудятся полмиллиона человек», — сказала Сергунина.

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