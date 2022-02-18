Оттава, , 01:14 — REGNUM Участники акций протеста в канадской столице Оттаве, выступающие против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений, будут «подвергнуты серьезному наказанию», если не откажутся от незаконных действий и не завершат демонстрации. Об этом 17 февраля сообщила на своей странице в Twitter городская полиция.

Конвой свободы возле парламента Канады в Оттаве ΙΣΧΣΝΙΚΑ-888

Исполняющий обязанности главы полицейского департамента Стив Белл заявил на пресс-конференции о том, что правоохранительные органы города готовятся к действиям в отношении протестующих, и в ближайшее время предпримут соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля телеканал CBC передал о том, что часть дальнобойщиков и их сторонников, которые выступают против обязательной вакцинации и ограничительных мер в Канаде, покинули место демонстрации на границе между канадской провинцией Альберта и американским штатом Монтана.

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